«Роснефть» увеличила суточный объем продажи топлива на АЗС Липецкой области

На АЗС «Роснефть» в Липецкой области на 30-40% увеличен отпуск топлива по сравнению с уровнем 2025 года. Об этом сообщила компания на своей странице в Telegram-канале.

«Суточный объем отпуска топлива на АЗС «Роснефть» в Липецкой области в настоящее время увеличен на 30-40% относительно среднего уровня 2025 года. Все станции компании в регионе работают круглосуточно», — говорится в публикации.

Компания подчеркивает, что запасы топлива на нефтебазах в регионе достаточны для бесперебойной работы АЗС сети. Станции закрываются только на периоды приема топлива и пересменки. При этом в «Роснефти» отметили, что нагрузка на АЗС сильно возросла из-за закрытия или простоя многих независимых топливных станций. Там добавили, что сейчас доля АЗС компании в регионе составляет около трети от общего количества станций в Липецкой области.

До этого губернатор Липецкой области Игорь Артамонов призвал руководство сетей автомобильных заправочных станций (АЗС) «Лукойл», «Роснефть» и «Газпромнефть» предоставлять честную информацию о количестве поступающего в регион топлива, чтобы не создавать очередей на заправках.

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