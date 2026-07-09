Voyah анонсировала скорый запуск флагманского минивэна Dream 9

Председатель Voyah Лу Фан анонсировал скорый запуск нового флагманского минивэна под названием Dream 9. Новинку, известную внутри компании как Everest, планируется вывести на рынок во второй половине 2026 года, сообщили в ChinaEvHome.

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Судя по официальному фототизеру, обнародованному китайской премиальной маркой, автомобиль сохранит силуэт, актуальный для текущего большого минивэна Dream, при этом ожидается, что габариты новинки станут еще больше. Высокая линия остекления и стремительный профиль придает автомобилю более внушительный вид, характерный для флагманских минивэнов. Ключевые стилевые решения соответствуют дизайну других новинок Voyah.

Известно, что фронтальная часть кузова имеет общие стилевые решения с флагманским кроссовером Voyah Taishan, а значит, ожидается появление большой вертикальной хромированной решетки радиатора. Многоспицевые колесные диски подчеркивают премиальный, ориентированный на бизнес-сегмент, характер новинки.

Автомобиль получит также широкие сдвижные боковые двери с полускрытыми ручками. На выпущенном ранее видеотизере демонстрируется также несколько новых функций. В частности, показана работа новых интеллектуальных проекционных фар Huawei с матричной системой освещения. Привлекательным дополнением станет декоративная накладка на капот, призванная подчеркнуть статус новой модели как "самого эмоционально значимого в мире минивэна", говорится в сообщении китайского бренда.

Что касается технологий, Dream 9 станет первым в мире минивэном, оснащенным системой автономного вождения 3-го уровня. На модели также дебютирует новая архитектура шасси Super Magic Carpet - так в компании именуют новую передовую интеллектуальную систему управления пневмоподвеской с активными амортизаторами. Интегрированная в работу "умного" шасси электроника сканирует дорогу с помощью фронтальной видеокамеры на дистанции примерно 4-15 метров со скоростью около 30 кадров в секунду и превентивно адаптирует подвеску к дорожным условиям. Анонсированы также продвинутые электронные системы помощи водителю ADAS.

Как уточняется, новинка ориентирована на китайский сегмент роскошных минивэнов стоимостью до 500 000 юаней (73 500 долларов США).

Нынешняя модель Dream уже продемонстрировала признание рынком стратегии бренда по созданию премиальных минивэнов. В 2025 году было продано около 80 000 единиц, а за первые пять месяцев 2026 года поставки достигли 25 000 единиц. Модель стабильно входит в число самых продаваемых минивэнов в Китае, возглавив свой сегмент в апреле этого года.

Ранее "РГ" писала о том, что Voyah обошел конкурентов и стал лидером в премиум-сегменте в апреле.