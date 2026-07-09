Беспилотное такси Waymo сдало двух пьяных подростков полиции

Беспилотное такси Waymo в городе Сан-Матео в Калифорнии помогло полиции задержать двух 15-летних подростков, которые во время поездки употребляли алкоголь и стреляли из окон автомобиля из игрушечных пистолетов. Об этом сообщает издание ABC7 со ссылкой на правоохранительные органы.

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По данным полиции, после получения информации об инциденте роботакси самостоятельно остановилось на парковке, где его уже ожидал патрульный экипаж. Затем правонарушителей задержали сотрудники полиции.

В полиции Сан-Матео заявили, что после остановки автомобиля удалось безопасно вывести подростков из салона и установить обстоятельства произошедшего. По словам правоохранителей, несовершеннолетние во время поездки употребляли спиртные напитки и стреляли из игрушечных пистолетов, заряженных шариками орбиз.

Представители полиции также отметили, что использование беспилотного автомобиля в данном случае помогло избежать более серьезных последствий. Если бы один из подростков самостоятельно управлял машиной в нетрезвом состоянии, ситуация могла закончиться трагично.

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