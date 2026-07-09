Беспилотное такси Waymo сдало двух пьяных подростков полиции

ABC7: роботакси Waymo доставило двух пьяных подростков прямо к полиции
Беспилотное такси Waymo в городе Сан-Матео в Калифорнии помогло полиции задержать двух 15-летних подростков, которые во время поездки употребляли алкоголь и стреляли из окон автомобиля из игрушечных пистолетов. Об этом сообщает издание ABC7 со ссылкой на правоохранительные органы.
По данным полиции, после получения информации об инциденте роботакси самостоятельно остановилось на парковке, где его уже ожидал патрульный экипаж. Затем правонарушителей задержали сотрудники полиции.
В полиции Сан-Матео заявили, что после остановки автомобиля удалось безопасно вывести подростков из салона и установить обстоятельства произошедшего. По словам правоохранителей, несовершеннолетние во время поездки употребляли спиртные напитки и стреляли из игрушечных пистолетов, заряженных шариками орбиз.
Представители полиции также отметили, что использование беспилотного автомобиля в данном случае помогло избежать более серьезных последствий. Если бы один из подростков самостоятельно управлял машиной в нетрезвом состоянии, ситуация могла закончиться трагично.
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