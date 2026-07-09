В Китае создали батарею для электромобиля, которая заряжается за 4 минуты

Китайский производитель электромобилей Geely сообщил о новом достижении в области быстрой зарядки. Как пишет Ifeng, аккумулятор Aegis Gold Brick Battery во время государственных испытаний в Китае впервые преодолел отметку в 1000 кВт по мощности зарядки со стороны автомобиля. Проверку проводил Китайский центр автомобильных технологий и исследований, который зафиксировал максимальную мощность в 1093 кВт.

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Речь идет о литий-железо-фосфатной батарее (LFP) с короткими ячейками особой конструкции. Ее разработали для нового электроседана Lynk & Co 10, который уже вышел на китайский рынок. Главная особенность аккумулятора — способность принимать огромный поток энергии без перегрева и быстрого износа.

Как батарея выдерживает сверхбыструю зарядку

Высокая мощность зарядки создает серьезную проблему для аккумуляторов — сильный нагрев. Китайские нормы требуют, чтобы температура батареи во время процесса не превышала 65 °C. Во время испытаний Aegis Gold Brick Battery достигла 64 °C даже при максимальной нагрузке.

Для контроля температуры инженеры использовали 900-вольтовую архитектуру и двустороннюю трехмерную систему жидкостного охлаждения. Она окружает группы ячеек охлаждающей жидкостью, увеличивая площадь теплообмена в два раза и сокращая путь отвода тепла наполовину.

Помимо системы охлаждения, батарея получила дополнительные технологии для защиты от износа при быстрой зарядке. Покрытие S+ создает защитный слой, который снижает нагрузку на материалы внутри аккумулятора. Также используется технология самовосстановления SEI-пленки — тонкого защитного слоя на поверхности электрода. При длительной работе в ней могут появляться микроповреждения, но специальный состав помогает их устранять. Вместе с гелевым буферным слоем эта система компенсирует расширение элементов во время многочисленных циклов зарядки и разрядки, помогая увеличить срок службы батареи.

Система управления батареей постоянно анализирует показатели температуры и несколько раз в секунду регулирует поток охлаждающей жидкости, чтобы предотвратить появление перегретых участков. Испытания показали, что батарея может восполнить заряд с 10% до 70% всего за 4 минуты 22 секунды. Полная проверка показала заряд от 10% до 97% за 8 минут 42 секунды.

При максимальной скорости зарядки автомобиль получает примерно 2 км дополнительного запаса хода каждую секунду. Такой показатель позволяет значительно сократить время ожидания без использования системы быстрой замены аккумуляторов.

Гонка за самыми быстрыми батареями

Новые аккумуляторы появились на фоне конкуренции между китайскими производителями электромобилей. Например, BYD развивает зарядные станции мощностью до 1500 кВт и заявляет о возможности зарядки автомобиля примерно за пять минут.

Однако Geely делает акцент не только на мощности зарядной станции, а на способности самой батареи безопасно принимать большой поток энергии. Такой подход позволяет уменьшить нагрузку на элементы и повысить эффективность зарядки в реальных условиях.

По данным компании, Aegis Gold Brick Battery рассчитана примерно на 4500 полных циклов зарядки, что соответствует потенциальному ресурсу более 1 млн км пробега. Кроме того, Geely открыла 12 патентов, связанных с конструкцией защиты батареи в нижней части кузова, чтобы другие производители могли использовать эти решения в будущих электромобилях.