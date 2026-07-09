В Беларуси прокомментировали ситуацию с топливом на внутреннем рынке

Стабильную ситуацию на внутреннем рынке Беларуси с топливом подтвердил 9 июля заместитель председателя концерна "Белнефтехима", на данные которого ссылается БЕЛТА. По данным Владимира Сизова, республика "полностью обеспечена необходимым количеством нефтепродуктов и ситуация на заправках спокойная. Каких-либо ажиотажей или очередей, нехарактерных для текущего периода года или для дня недели, в стране не складывается."

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В то же время он пояснил, что летний сезон традиционно связан с периодом отпусков и проведением сельскохозяйственных работ, за счет чего возрастает как объем потребления аграрным сектором, так и объем реализации на автозаправочных станциях. Но в концерне к этому периоду всегда готовы, и тех нефтепродуктов, которые заранее планируются, хватает.

Руководство концерна учитывает как проведение ремонтных работ, так и изменения сезонности спроса и в приоритетном порядке обеспечивает любую потребность, которая возникает на внутреннем рынке.

Кроме того, по его словам, действует ряд организационных и технических решений, которые позволяют спланировать объемы выработки нефтепродуктов, объемы их хранения и логистическую пропускную способность по доставке нефтепродуктов до мест их потребления.

Именно совокупность мер позволяет с уверенностью сказать, что "ситуаций с дефицитом топлива или нехарактерными очередями на автозаправочных станциях в текущей ситуации быть не может", - заверил зампредседателя.

При этом он отметил, что среди потребителей топлива есть гости как из Союзного государства, так и из других стран. "Все они тоже оценивают качество нашего топлива. Это тоже наш бренд, поэтому все доверяют качеству топлива", - подчеркнул эксперт, добавив, что в то же время нехарактерного увеличения спроса, которое каким-либо образом сказалось бы на качестве обслуживания белорусских потребителей, нет.

Что касается политики по корректировке цен на нефтепродукты, то представитель концерна напомнил, что некоторые увеличения происходят. В последний раз накануне, 8 июля, было увеличение цены на одну копейку.

Но Сизов полагает, для потребителей это не столь заметный фактор, и тем более "он не может повлиять на потребительские настроения или на ситуацию с очередями на автозаправочных станциях."