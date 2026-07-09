В Kia признали ошибку: седан K9 оказался слишком дорогим и никому не нужным

Kia прекратит выпуск флагманского седана K9 из-за падения продаж на 87%. Компания Kia приняла решение окончательно прекратить производство своего флагманского седана K9 (известного на рынке США как K900). Модель, которая должна была составить конкуренцию немецким премиум-брендам, уходит с рынка из-за катастрофического падения спроса — за семь лет продажи рухнули на 87%, сообщает Carscoops.

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Согласно отчету южнокорейского издания Hankyung, последний экземпляр Kia K9 сойдет с конвейера до конца 2026 года, завершив 14-летний жизненный цикл модели. Заднеприводный седан на платформе Genesis пережил два поколения и несколько обновлений, но так и не смог стать коммерчески успешным.

Пик продаж в Южной Корее пришелся на 2012 год — 13 931 автомобиль. В 2018 году после смены поколения интерес временно возродился до 11 843 проданных машин. Однако затем последовал обвал: в 2025 году реализовано всего 1 581 единица, что на 87% меньше, чем в 2018-м, а за первую половину 2026 года — лишь 734. Для сравнения, родственный Genesis G80 в 2025 году разошелся тиражом 41 291 экземпляр, а переднеприводный Hyundai Grandeur — 71 775 штук.

Решение о закрытии модели позволит Kia перераспределить ресурсы на разработку более прибыльных электромобилей и коммерческих транспортных средств. Производственные линии, занятые выпуском K9, будут переоборудованы под будущие электрические модели. С уходом флагмана самым большим седаном в гамме Kia останется переднеприводный K8.

Примечательно, что Kia K9 так и не получил гибридной версии, предлагая только V6. Цены на модель в Корее начинаются от 60,3 млн вон (около $ 40 000) и достигают 79,9 млн вон ($ 53 000) за топ-версию с турбомотором 3.3 и полным приводом.