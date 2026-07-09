"Заряженный" купе-кроссовер Voyah Passion S выйдет на рынок в конце июля

Предварительные продажи нового электрического купе-кроссовера Voyah Passion S начнутся в конце июля в Китае, выяснили "Китайские автомобили".

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Габариты новинки составляют 5050х1998х1656 мм, колесная база - 3000 мм.

Базовой комплектации Passion S выделен единственный электромотор мощностью 408 л.с.

Топовая полноприводная модификация кроссовера получит двухмоторную установку с суммарной отдачей 646 л.с.

Автомобиль базируется на 800-вольтовой архитектуре. Предлагается два варианта батареи: на 81,6 кВт⋅ч (запас хода 630 км) и 98,1 кВт (700 км). Купе-кроссовер получит пневматическую подвеску.

Для Voyah Passion S предложат четыре эксклюзивных цвета кузова: Maimang Yellow (ярко-желтый), Yanxia Pink (дымчато-розовый), Xingguang Silver (звездный серебристый) и Yueri Red (красный). Классические цвета: Duruo White (белый) и Xuanying Black (черный) появятся позднее.

Автомобиль выделяется рельефным капотом и сплошной светодиодной полосой дневных ходовых огней, 21-дюймовыми спортивными дисками и спойлером.

В салоне установлено четыре дисплея, которые работают в связке, и еще один дополнительный тачскрин для настройки климата и сидений. В оснащение войдут среди прочего передовая четырехзонная система распознавания голоса, кресла с функционалом нулевой гравитации, проекционный дисплей AR-HUD, двойные акустические стекла, беспроводная зарядка, система полуавтономного вождения на линейного лидара и системы помощи водителю Huawei Qiankun.

Пока Voyah не анонсировал поставки Passion S на российский рынок. В нашей стране сегодня продаются две версии Voyah Passion: полностью электрическая и гибридная (с увеличенным запасом хода). Полностью "зеленый" Voyah Passion EV поставляется в Россию из Китая. Гибрид Voyah Passion EVR собирают в России на заводе "Моторинвест" в Краснинском районе Липецкой области.

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