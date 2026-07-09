Электрокроссовер «Москвич 3е» резко подешевел
Электрокар «Москвич» стал доступнее для россиян сразу на 516 тысяч рублей. Московский автомобильный завод «Москвич» пересмотрел стоимость электрического кроссовера «Москвич 3е» 2026 модельного года. Она оказалась заметно ниже, чем у машин 2023 и 2024 годов выпуска. Базовая цена снизилась сразу на 516 тысяч рублей — с 4 016 000 до 3 500 000 рублей, пишут «Автоновости дня».
Таким образом, «Москвич 3е» 2026 года россияне теперь могут приобрести более чем на полмиллиона рублей дешевле, чем аналогичную модель прошлых лет производства.
В версии текущего модельного года перечень оборудования остался прежним, но изменилась тяговая батарея. В версии 2026 года установлен никель-марганец-кобальтовый аккумулятор ёмкостью 66 киловатт-часов. Машины 2023–2024 годов оснащались никель-кобальт-алюминиевой батареей на 65,7 киловатт-часа. Из-за этого максимальный запас хода по циклу WLTP сократился с 410 до 397 километров (в новой версии).
Электрокроссовер по-прежнему приводит в движение один электродвигатель мощностью 193 лошадиные силы (142 киловатта) и крутящим моментом 340 ньютон-метров. Привод — на передние колёса.
В оснащение «Москвича 3е» 2026 года входят обогрев и электрическая регулировка наружных зеркал, панорамная крыша с люком, электроприводом и сдвижной шторкой, 18-дюймовые легкосплавные колёсные диски, мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой, климат- и круиз-контроль, подогрев передних сидений, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, электрический стояночный тормоз с функцией автоматического удержания, задние парктроники и многое другое.
Полностью светодиодная оптика дополнена противотуманными фарами, есть контроль давления в шинах, мультимедийная система с сенсорным дисплеем диагональю 10,25 дюйма и шестью динамиками.