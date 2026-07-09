Глава КамАЗа предложил МВД провести проверку китайских грузовиков

Глава «КамАЗа» Сергей Когогин предложил привлечь МВД к проверке китайских грузовиков. Причина — схема, при которой новые машины массово регистрируют как подержанные после снятия ограничений на продажу, сообщил в своем Tlegram-канале главред «За рулем» Максим Кадаков.

В 2025 году у ряда китайских моделей отозвали одобрения типа транспортного средства из-за несоответствия техрегламенту — по тормозам, шуму и другим параметрам. После доработок и повторных испытаний запрет сняли.

Однако, по данным Когогина, около 4 тыс. новых грузовиков затем перерегистрировали на аффилированные компании как б/у. Фактически их продают с нулевым пробегом, но уже без прежнего контроля.

Руководитель «КамАЗа» указывает на пробелы в системе надзора, которая основана на добровольном предоставлении данных. После снятия ограничений трудно проверить, все ли грузовики на складах реально доработаны. Он считает, что проверку должно проводить МВД.

Когогин возглавляет «КамАЗ» с 2013 года (и ранее с 1999 по 2002 год).

До этого стало известно, что отечественный автобренд Tenet анонсировал новую модификацию своего кроссовера T8. Если ранее модель была доступна только в семиместном трехрядном исполнении, то теперь покупателям предложат пятиместный вариант с передним приводом. Производство новинки наладят по полному циклу на заводе «АГР» в Калуге.

Ранее сообщалось о грузовике с перегрузом и запрещенными «номерами-перевертышами», попавшем на видео в Обнинске.