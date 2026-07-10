Пробка из 150 машин образовалась на АЗС в Новороссийске

Утром на автозаправочной станции в станице Натухаевской возникли сложности с отпуском топлива.

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Причиной стали работы по выгрузке горючего, из-за чего образовалась очередь из автомобилей. Об этом сообщили в МЦУ Новороссийска.

В настоящее время заправка работает в штатном режиме. На станции доступны бензин марок АИ-92 и АИ-95, а также дизельное топливо. Длина очереди составляет около 150 машин.

АЗС работает с 08:00 до 18:00, с перерывом на обед с 12:00 до 13:00.

Ранее "РГ" писала, что в Краснодаре сегодня, по данным на утро, работают 64 заправки. Дизельное топливо доступно на 59 заправках, бензин АИ-92 - на 41, АИ-95 - на 39, АИ-100 - на 15.