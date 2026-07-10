Стабильность, долгосрочную занятость и новые профессиональные перспективы - такие предложения прозвучали в приглашении немецким специалистам концерна Volkswagen. Их сделал российский производитель электроники и робототехники лаборатория "Гагаринг", обращаясь к сотрудникам VW, которым грозит потеря работы после анонсированного сокращения персонала на 100 тыс. человек.

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"Ваш опыт и инженерная школа Volkswagen бесценны, и мы готовы предложить вам конкретное применение", - заявил в открытом обращении к немецким инженерам руководитель конструкторского бюро "Гагаринг" Александр Барашков.

Тем, кто готов будет принять приглашение, лаборатория гарантирует бессрочные трудовые договоры, конкурентоспособную заработную плату и всестороннюю поддержку при переезде специалистам и их семьям.

"Мы предлагаем не воздушные замки, а стабильность", - заверил представитель "Гагаринга".

Volkswagen переживает системный кризис. Как пишет журнал Der Spiegel со ссылкой на источники в наблюдательном совете компании, в 2031 году планируется остановить производство на предприятиях в Цвиккау и Эмдене, в 2032 году - в Ганновере, в 2034 году - предприятие "дочки" VW - Audi - в Неккарзульме. В настоящее время на этих заводах работает примерно 40 тыс. человек. Дополнительно до 2030 года в VW хотят сократить еще 50 тыс. рабочих мест. Концерн уже был вынужден закрыть свой завод в Дрездене.

Предложение российского производителя сложной электроники и роботизированных систем уже не осталось незамеченным в Германии. В частности, издание Journalistenwatch сетует, что "сам факт публикации такого обращения говорит о многом: деиндустриализация Германии вошла в активную фазу, и геополитические конкуренты Берлина все чаще используют это развитие в своих стратегических целях".