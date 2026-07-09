В России создан цифровой двойник для прогноза свободных мест на парковке

Ученые Пермского политеха создали компьютерную модель парковки, которая в зависимости от интенсивности движения на прилегающей дороге дает прогноз на наличие свободных мест с учетом дня недели и времени года.

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Базой для исследования стала обычная парковка в центре Перми на 35 мест, оборудованная камерами слежения. Ученые брали данные понедельно - зимой, весной, летом и осенью. В итоге у них накопились сведения о количестве парковочных сессий, точных интервалах времени между появлениями автомобилей как на дороге, так и на парковке.

- Полученный нами результат подтвердил очевидный факт, что занятость парковки зависит от дня недели и времени суток, - говорит Михаил Бояршинов, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой "Автомобили и технологические машины". - Но никто еще не пытался связать эти закономерности в единую математическую модель и уж тем более привязать их к тому, что происходит на дороге.

В итоге выяснилось, что количество парковочных сессий имеет прямую зависимость от интенсивности потока на прилегающей дороге. И эта связь статистически обоснована и предсказуема.

Также ученые опровергли утверждения о том, что интервалы между появлением машин на парковке распределены хаотично. Полученные данные показали: водители приезжают волнами - перед открытием магазинов, в обед, после рабочего дня.

На основе собранной информации был выстроен цифровой двойник парковки. В него загружаются сведения с камер наблюдения, а на выходе модель дает прогноз загрузки парковки для любого часа в течение суток: сколько машин будет въезжать и выезжать, когда наступит пик и как изменится ситуация в зависимости от дня недели.

- Когда мы сравнили свои результаты с реальными данными наблюдений, расхождения оказались минимальными, буквально в считаные автомобили, а не в десятки машин, - отметил Михаил Бояршинов. - Мы не просто констатировали очевидную связь между пробками и парковкой, а впервые математически доказали эту зависимость и превратили ее в работающий прогнозный инструмент, который учитывает сезонность работы парковочной территории.

В России подобных инструментов, которые бы так точно предсказывали загрузку парковок по данным о трафике, на сегодня нет. При этом решение не требует дорогостоящего оборудования - достаточно иметь камеру, фиксирующую поток на прилегающей дороге, и после замеров и расчетов модель может использоваться для прогнозирования. Методика универсальна - ее можно адаптировать для любой парковки, от придомовой до многоуровневого паркинга. Это делает технологию доступной не только для городов, но и для малых населенных пунктов.

Возможно, на основе этой компьютерной модели будет разработано приложение, которое позволит автомобилистам узнавать заранее, где и когда освободятся места на парковках