ГАИ проверяет водителей на готовность к самостоятельному оформлению ДТП

С июля 2026 года на загородных трассах стартовали масштабные рейды ГАИ, направленные на проверку готовности водителей к самостоятельному оформлению ДТП.

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Ведомство делает акцент на бумажном бланке европротокола из-за частых проблем со связью за пределами городов, сообщает ИА DEITA.RU.

В зонах без интернета и при разряженном смартфоне цифровые приложения бесполезны, что приводит к многочасовому ожиданию инспекторов и многокилометровым пробкам. Задержка с фиксацией аварии может быть расценена полицией как создание препятствий для движения.

В ходе проверок сотрудники ГАИ получат право требовать предъявления бумажной копии извещения о ДТП. Если процедура перейдет в официальный досмотр автомобиля, поиск этого документа станет первоочередной задачей правоохранителей.

Помимо бланка, ревизии подвергается и общая комплектация машины. Инспекторы проверяют наличие знака аварийной остановки современного образца с целой конструкцией, а также проконтролируют фактическое наличие аптечки и огнетушителя, проверив сроки годности их содержимого, пишет портал Autonews.