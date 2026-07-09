В РФ зафиксировали двузначный рост цен на масла и свечи

Автомобиль давно перестал быть расходом только на топливо. В 2026 году заметнее всего растут цены именно на те материалы, которые приходится покупать регулярно. Как отмечает издание 32CARS.RU, плановое техническое обслуживание становится все более ощутимой статьей семейного бюджета.

По данным исследования ROSSKO, за первые шесть месяцев года моторные масла стали дороже на 15,1%. Свечи зажигания прибавили 12,4%, а различные технические жидкости — 11,4%.

Интересно, что теперь быстрее дорожают не сложные детали двигателя или подвески, а привычные расходники. Масло, антифриз, тормозная жидкость и свечи приходится менять регулярно, поэтому рост цен становится заметен практически каждому владельцу автомобиля.

Для сравнения, моторная группа выросла в цене на 8,6%, автомобильные лампы — на 8,4%, детали тормозной системы — на 5,1%, подвеска — на 4,2%, а фильтры подорожали всего на 3,3%.

Эксперты связывают ситуацию с ростом стоимости сырья, присадок, упаковки, перевозок и налоговой нагрузки. Кроме того, на цену повлияло введение обязательной маркировки моторных масел. По оценкам участников рынка, она может увеличить стоимость продукции на 5–25%.

Есть и еще одна особенность. Расходные материалы быстро продаются и регулярно пополняются на складах, поэтому любые изменения закупочных цен практически сразу становятся заметны покупателям.

Из-за увеличения стоимости обслуживания некоторые автомобилисты начинают выбирать более доступные масла или свечи. Однако специалисты советуют не ориентироваться только на цену. Использование неподходящих расходников может привести к дополнительным затратам на ремонт двигателя, системы зажигания или каталитического нейтрализатора. Особенно внимательно к выбору материалов рекомендуют относиться владельцам современных турбированных автомобилей, дизельных моделей и машин с жесткими требованиями производителя.

В автосервисах также отмечают рост расходов. В стоимость обслуживания входят не только сами расходные материалы, но и логистика, хранение продукции и работа сервисных центров.

По оценке директора по закупкам ROSSKO Алексея Склярова, к осени цены могут увеличиться еще на 10–30%. На рынок продолжают влиять транспортные расходы, ограничения в банковской сфере, политическая ситуация и изменения стоимости топлива.

Поэтому специалисты советуют не откладывать очередное техническое обслуживание. Если сроки замены масла, фильтров или свечей уже приближаются, лучше заранее подобрать подходящие расходные материалы и провести обслуживание до возможного нового роста цен.