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Плановое обслуживание автомобиля стало ощутимо дороже

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Автомобиль давно перестал быть расходом только на топливо. В 2026 году заметнее всего растут цены именно на те материалы, которые приходится покупать регулярно. Как отмечает издание 32CARS.RU, плановое техническое обслуживание становится все более ощутимой статьей семейного бюджета.

В РФ зафиксировали двузначный рост цен на масла и свечи
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По данным исследования ROSSKO, за первые шесть месяцев года моторные масла стали дороже на 15,1%. Свечи зажигания прибавили 12,4%, а различные технические жидкости — 11,4%.

Интересно, что теперь быстрее дорожают не сложные детали двигателя или подвески, а привычные расходники. Масло, антифриз, тормозная жидкость и свечи приходится менять регулярно, поэтому рост цен становится заметен практически каждому владельцу автомобиля.

Для сравнения, моторная группа выросла в цене на 8,6%, автомобильные лампы — на 8,4%, детали тормозной системы — на 5,1%, подвеска — на 4,2%, а фильтры подорожали всего на 3,3%.

Эксперты связывают ситуацию с ростом стоимости сырья, присадок, упаковки, перевозок и налоговой нагрузки. Кроме того, на цену повлияло введение обязательной маркировки моторных масел. По оценкам участников рынка, она может увеличить стоимость продукции на 5–25%.

Есть и еще одна особенность. Расходные материалы быстро продаются и регулярно пополняются на складах, поэтому любые изменения закупочных цен практически сразу становятся заметны покупателям.

Из-за увеличения стоимости обслуживания некоторые автомобилисты начинают выбирать более доступные масла или свечи. Однако специалисты советуют не ориентироваться только на цену. Использование неподходящих расходников может привести к дополнительным затратам на ремонт двигателя, системы зажигания или каталитического нейтрализатора. Особенно внимательно к выбору материалов рекомендуют относиться владельцам современных турбированных автомобилей, дизельных моделей и машин с жесткими требованиями производителя.

В автосервисах также отмечают рост расходов. В стоимость обслуживания входят не только сами расходные материалы, но и логистика, хранение продукции и работа сервисных центров.

По оценке директора по закупкам ROSSKO Алексея Склярова, к осени цены могут увеличиться еще на 10–30%. На рынок продолжают влиять транспортные расходы, ограничения в банковской сфере, политическая ситуация и изменения стоимости топлива.

Поэтому специалисты советуют не откладывать очередное техническое обслуживание. Если сроки замены масла, фильтров или свечей уже приближаются, лучше заранее подобрать подходящие расходные материалы и провести обслуживание до возможного нового роста цен.