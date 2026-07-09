Фуры могут исчезнуть с дорог кузбасских городов

Губернатор Кузбасса Илья Середюк высоко оценил первые итоги новой схемы движения в Кемерове и распорядился внедрить аналогичные меры в других территориях региона.

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Глава региона сообщил, что в первые сутки работы обновленной системы контроля на въездах в областной центр совместно с сотрудниками ГИБДД, Росгвардии и членами Ассоциации ветеранов СВО было проверено более 2 тысяч грузовых автомобилей. По итогам рейдов выявлено шесть фактов незаконной перевозки спиртосодержащей продукции.

– Главам муниципалитетов, где расположены критически важные объекты, нужно проанализировать возможности объездных дорог и организовать движение транзитного транспорта в обход населенных пунктов, – подчеркнул Илья Середюк.

Работа по совершенствованию системы продолжится и в самом Кемерове. По словам Середюка, в городе обновят схему организации дорожного движения, чтобы исключить несанкционированные стоянки большегрузов. На Северо-Западном обходе планируется оборудовать комфортные площадки для отдыха водителей, а также установить дополнительные информационные знаки и камеры видеонаблюдения.

Напомним, ранее редакция VSE42.Ru писала о жестких запретах на въезде в Кемерово – разворачивают фуры.