Porsche за первое полугодие 2026 года поставила меньше автомобилей

Германский автопроизводитель Porsche за первые шесть месяцев 2026 года поставил на 16% меньше автомобилей, чем за тот же период годом ранее. Об этом сообщила пресс-служба компании.

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В общей сложности компания поставила 122 тыс. автомобилей против 146 тыс. годом ранее.

"Это соответствует снижению на 16%", - говорится в пресс-релизе.

Причиной такой динамики в компании считают прекращение производства модели 718 с двигателем внутреннего сгорания, высокий спрос на электрокар Macan в прошлом году и прекращение программ государственного стимулирования производства электроавтомобилей в США. При этом Северная Америка остается лидирующим рынком сбыта, на нее пришлось 37 тыс. всех поставленных автомобилей (минус 13% в сравнении с первым полугодием 2025 года).

Наиболее резкое снижение зафиксировано в Китае - на 32%, до 14,5 тыс. автомобилей. Как причину неудачи на китайском рынке германский автопроизводитель назвал "сложную рыночную конъюнктуру и акцент [в маркетинговой стратегии Porsche] на качество, а не количество". Среди позитивных итогов в компании назвали рост поставок на 19% одной из своих самых популярных моделей 911.

Porsche, как и другие автопроизводители Германии в последние годы, сталкивается со сложностями. Изначально они были вызваны пандемией коронавируса, но с 2022 года проблемы усложнились из-за резкого роста цен на энергоносители, а также возросшей конкуренции со стороны китайских производителей электрокаров. 6 июля газета Handelsblatt сообщила, что компания может сократить до 8 тыс. сотрудников в ближайшие годы.