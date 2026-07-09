Автовладельцы призвали запретить велокурьерам ездить по скоростным дорогам

Для снижения статистики ДТП следовало бы запретить перемещение велокурьеров не только по тротуарам, но и по дорогам с высоким скоростным режимом, заявил в беседе с НСН руководитель федерации автовладельцев России Сергей Канаев.

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Минтранс России осенью внесет пакет поправок в Правила дорожного движения, которые ограничат или полностью запретить движение велокурьеров, пишет «» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Пакет изменений планируют внести в правительство осенью. Канаев заметил, что принятие такого решения оправдано.

«Если люди на средствах индивидуальной мобильности имеют лицензию на управление транспортом по дорогам общего пользования и зарегистрированный транспорт, то они двигаются по дорогам общего пользования. Если бы пошли по другому пути и им было бы запрещено двигаться по дорогам общего пользования, они бы двигались по тротуарам, при этом соблюдая правила дорожного движения, которые предназначены для пешеходов. Но пошли именно по пути использования дорог общего пользования. Я считаю, что Минтранс поступает правильно, разрешая одно и регулируя, запрещая другое. Соответственно, есть дороги общего пользования и тротуары для пешеходов. Сегодня у людей в крупных городах уже развивается синдром боязни велосипедистов и самокатчиков — с этим нужно что‑то делать», — сказал он.

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По словам собеседника НСН, также следовало бы запретить велокурьерам передвигаться по дорогам с высоким скоростным режимом.

«Для велокурьеров и людей, которые управляют самокатами, я бы предложил Минтрансу ввести дополнительное ограничение на передвижение по дороге при скоростном режиме свыше 60 километров в час. Иначе возникает опасность того, что число ДТП возрастёт: водители могут не успеть среагировать на возможные помехи на дороге. Автомобилистам в целом поначалу придётся непросто с велосипедистами и самокатчиками, которые привыкли двигаться, как пешеходы: где захотели, там и остановились. Самое опасное — у велосипедистов и самокатчиков не всегда есть указатели поворотов. Из‑за отсутствия понимания того, куда движется такой участник движения, и будут возникать основные проблемы», — объяснил он.

По данным ГИБДД, в январе-мае 2026 года в России аварийность с СИМ увеличилась на 32%, в результате погибли 11 человек, а травмы получили более 1200, напоминает «Радиоточка НСН».