Производитель грузовиков Sinotruck предложит россиянам легковушку Bolden S7

Российский офис компании Sinotruck откроет продажи пикапов Bolden S7. Российское представительство Sinotruck выведет на российский рынок свою первую легковую модель — пикап Bolden S7. Сейчас модель проходит процедуру обязательной сертификации, а старт продаж запланирован на конец этого года. Об этом проекту Авто Mail рассказал глава «Синотрак Рус» Юань Сяодун.

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В КНР пикап оснащается двухлитровым турбодизелем Weichai (177 л.с. и 410 Нм), классическим 8-диапазонным «автоматом» и полноприводной трансмиссией.

Характеристики модификаций для рынка РФ станут известны после прохождения сертификации: возможно, мощность мотора снизят до налоговыгодных 150 л.с.

Перспективная новинка является представителем большого класса: длина Bolden S7 составляет 5645 мм, ширина — 1895 мм, высота — 1890 мм, а размерность колёсной базы — 3470 мм.