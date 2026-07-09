Еврокомиссия вводит антидемпинговые пошлины на шины из Китая

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Европейская комиссия объявила о введении антидемпинговых пошлин на импорт шин для легковых автомобилей, лёгких грузовиков и автобусов, произведённых в Китае. Размер пошлин варьируется от 4,3% до 45,3% в зависимости от производителя и типа продукции, говорится в официальном заявлении Еврокомиссии.

Решение принято по итогам антидемпингового расследования, инициированного в ноябре 2025 года. В ЕК подчеркнули, что китайские шины поступали на рынок Евросоюза по заниженным ценам, что нанесло серьёзный ущерб европейской шинной промышленности, в которой заняты более 80 тысяч человек в 14 странах.

В ноябре прошлого года регулятор уже указывал на наличие достаточных доказательств того, что китайские производители пользуются несправедливым преимуществом за счёт государственных субсидий. Представители отрасли в ЕС неоднократно жаловались, что импорт шин из Китая с 2021 года вырос на 51%, а цены на них были на 30–65% ниже, чем у европейских производителей, что привело к падению продаж местных компаний.