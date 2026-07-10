Титаник немецкого автопрома: Porsche вслед за Volkswagen идет ко дну

Кризис в автомобильной индустрии Германии набирает обороты. После многочисленных неурядиц, с которыми столкнулся Volkswagen, теперь на грани падения оказался и его премиальный бренд - Porsche.

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Немецкая газета Handelsblatt сообщает о предстоящем масштабном сокращении сотрудников компании. По данным издания, до 30% работников центра разработок в Вайсахе будут уволены. Кроме того, компания планирует сократить административный и менеджерский персонал. В Porsche происходящее называют "оптимизацией" и комплексными мерами по снижению издержек.

Эти решения добавляются к ранее озвученным планам по сокращению 1500 сотрудников в мае и еще 1900 до 2029 года. Официально причиной таких мер называют проблемы в "большом" Volkswagen и провал продаж группы в Китае. Однако есть и неофициальные мотивы, связанные с экономическими трудностями.

По мнению специалистов "Автовзгляда", проблемы не только у Porsche и Volkswagen, но и у всей экономики ФРГ, где значительную долю занимает автопром. После отказа от отечественных энергоресурсов немцы стали неоправданно дорогими и финансово неконкурентоспособными. Они не могут предложить покупателю разумное сочетание цены и качества, что приводит к снижению спроса.

Покупатели уходят в другие автосалоны на всех основных рынках - в Европе, Америке и Китае. Попытки договориться с китайскими партнерами о снижении себестоимости транспортных средств также не приносят успеха.

Заменить дорогие немецкие автомобили нечем. Ставка на новые технологии, включая электрические, пока не оправдала ожиданий. Однако сойти с траектории уже нельзя из-за отсутствия бюджета. А массовый отказ от привычных и знакомых каждому ДВС еще сильнее усугубляет позиции бренда, отталкивая от себя не только покупателей, но и самых преданных фанатов.

В результате кризис приводит к падению всей отрасли. Немцы, десятилетиями жившие на дешевых энергоносителях и высокой добавленной стоимости своего продукта, сейчас сталкиваются с крупным кассовым разрывом, который невозможно покрыть. Отсюда и сокращения, закрытия и распродажа имущества, накопленного за десятилетия.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что Volkswagen планирует сократить рабочие места и модельный ряд.