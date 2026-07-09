Esteo объявила цену и старт предзаказов на внедорожник MX

Цена на отечественный кроссовер Esteo MX стартует с 3 890 000 рублей в базовом оснащении с учетом всех специальных предложений, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию "Российской газеты".

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Esteo MX предложен в двух комплектациях: "Премиум" и "Флагман". Цены на старшее исполнение начинаются с 4 190 000 рублей, также с учетом спецпредложений.

Оформить предварительный заказ уже можно, обратившись в официальные дилерские центры бренда или воспользовавшись цифровым сервисом на официальном сайте.

Производство полного цикла внедорожника организовано нa автомобильном заводе холдинга "АГР" в Шушарах (Санкт-Петербург) в рамках стратегического партнерства с компанией Defetoo.

Кроссовер оснащается 2-литровым турбомотором (197 л.с.), 8-ступенчатым "автоматом" и системой полного привода. Его внешние габариты составляют 1725х1890х1725 мм, колесная база - 2800 мм. Дорожный просвет - 200 мм. Рейлинги на крыше держат нагрузку до 150 кг. Двери прикрывают пороги (защита от грязи). У системы кругового обзора предусмотрен омыватель камеры заднего вида. Объем бачка омывателя составляет внушительные семь литров. На выбор предложены колеса диаметром 19 или 20 дюймов.

Максимальная скорость внедорожника составляет 210 км/ч, а семь режимов движения, четыре из которых предназначены для сложных дорожных условий, позволяют уверенно чувствовать себя как в городе, так и за его пределами.

В салоне уже штатно установлено три экрана - 10,25-дюймовая виртуальная "приборка", 15,6-дюймовый монитор медиасистемы и 12,3-дюймовый экран перед передним пассажиром. На трансмиссионный тоннель выведена площадка беспроводной зарядки мощностью 50 Вт. Панорамная крыша снабжена электрическим люком и шторкой. Дополняют оснащение аудиосистема BOYA MELODY, обновления "по воздуху" (OTA), голосовой ИИ-ассистент на русском языке и штатная телематическая система с возможностью дистанционного управления основными функциями автомобиля, говорится в релизе.

В оснащение входят также обширный зимний пакет (подогревы руля, всех сидений, внешних зеркал, форсунок стеклоомывателя, лобового и заднего стекол), бесключевой доступ, дистанционный запуск двигателя, передние кресла с функцией многозонного массажа, двухзонный климат-контроль с ионизатором, пакет электронных ассистентов и многое другое.

Ранее "РГ" писала о том, что начали принимать предзаказы на гибридный внедорожник Esteo V27.