Арктический автобус «Звезда Т24» прошёл проверку самыми суровыми условиями. В России появился первый арктический автобус-вездеход «Звезда Т24», вмещающий 24 человека. Он предназначен для перевозок между отдалёнными посёлками и туристических маршрутов там, где обычный транспорт не справляется с бездорожьем и климатическими условиями, пишет портал 110km.ru.

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Разработчик — ООО «Завод вездеходов-амфибий» (ООО «Звезда»)— оснастил автобус мягкими сиденьями, подогревом и усиленной теплоизоляцией, сделав длительные поездки комфортными. Помимо базовой пассажирской версии подготовлены грузопассажирские и грузовые модификации. В ближайшее время должны появиться медицинские варианты «Звезда М» классов «А», «В» и «С». Это будут передвижные комплексы для помощи новорождённым, кардиореанимации и общей медицинской службы. Техника уже поставляется в районы Крайнего Севера.

За первый год предприятие разработало более 35 версий вездеходов-амфибий. Ежегодный выпуск составит 50–70 машин. Чтобы повысить доступность сервиса, завод планирует открыть в Якутске центр обучения и технического обслуживания.

Разработка вездеходов началась ещё 16 лет назад, а с 2020 года завод перешёл к мелкосерийному производству. Техника прошла испытания суровыми условиями Красноярского края, Ямала и Чукотки, участвовала в экспедициях МЧС РФ и Минобороны. Производитель подчёркивает, что запуск серийного производства позволит обновить парк в северных регионах, повысить безопасность перевозок и связать между собой отдалённые уголки Заполярья.