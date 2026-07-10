В РФ начнут выпускать десяток новых моделей гибридных авто

Российские автозаводы планируют в ближайшие годы выпустить почти десяток новых моделей гибридных автомобилей. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов журналистам в кулуарах выставки "Иннопром-2026".

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"Наш автопром уверенно движется в сторону технологичных и универсальных гибридов. Помимо уже известных моделей, таких как Evolute и Voyah, в ближайшие годы наши заводы намерены запустить производство еще около десяти таких автомобилей", - цитирует министра агентство "Прайм".

Министр подчеркнул, что более 27% этих автомобилей - российского производства. Этот показатель на 18 процентных пунктов выше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом доля гибридов и электромобилей на российском рынке новых автомобилей за первое полугодие достигла 8%, что на 2,6% больше, чем годом ранее, подытожил Алиханов.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что бренд Evolute показал на выставке "Иннопром-2026" свои новинки и модельный ряд.