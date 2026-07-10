Toyota хочет вернуть на рынок минивэн из 90-х

Компания Toyota рассматривает возможность возобновления производства доступного минивэна Estima, выпускавшегося с 1990 года по 2019 год.

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Минивэн родом из 90-х был известен на домашнем рынке как Toyota Estima, а на зарубежных рынках - также как Toyota Previa и Toyota Tarago.

В разные годы для популярной "рабочей лошадки" использовались бензиновые, дизельные и гибридные двигатели мощностью от 88 до 280 л.с., автоматы с четырьмя и шестью передачами, вариатор (CVT) и механика. Привод мог быть полным, передним или задним, кузов - четырех- или пятидверным.

После того как в 2019 году Estima ушла с японского рынка, ее место заняли Alphard и Vellfire, которые быстро сместились в премиум-сегмент и подорожали. Таким образом, автопроизводитель номер один в мире рассматривает возможность закрыть пробел доступных массовых "однообъемников" с помощью возрожденной Estima, как минимум, в Японии.

По данным Autoblog, Toyota уже зарегистрировала товарный знак Estima на домашнем рынке. Как ожидается, модель нового поколения будет ориентирована на семейный сегмент, в то время как Alphard больше подходит для тех, кто пользуется услугами водителя.

Концептуальный преемник может быть представлен на выставке Japan Mobility Show в 2027 году, а серийная модель - в 2028 году. Скорее всего, внешность приведут в соответствие с актуальным корпоративным стилем Toyota.

Предполагается, что возрожденную модель построят на популярной модульной архитектуре Toyota GA-K, то есть базовой переднемоторной платформе, которая лежит в основе моделей Camry, Crown и RAV4. Использование такой "тележки" позволило бы легко адаптировать фургон под популярную сегодня схему подключаемых гибридов (PHEV), что, как утверждается, является ключевым моментом в разработке проекта.

Ранее "РГ" писала о том, что Toyota отказалась от разработки гибридных пикапов.