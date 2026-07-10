Надежная семейная Toyota по цене "Ларгуса" появилась на российском рынке

Новые Toyota Sienta привозят в Россию из Японии с ценами от 1,83 млн рублей.

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Семиместный минивэн Toyota Sienta третьего поколения теперь можно заказать в нашей стране. Компании из Владивостока привозят эти машины напрямую из Японии, а минимальная цена на классифайдах стартует с отметки 1,83 млн рублей.

Официально такие автомобили в России не продаются. Поэтому единственными прямыми аналогами можно считать универсал Lada Largus и китайские минивэны. Largus с доплатой за третий ряд в топе обойдется в 1 892 000 рублей, а самый бюджетный BAW MPV стоит уже от 2 670 000 рублей. Кроссоверы, вроде Tenet T8, еще дороже – от 3 630 000 рублей.

За 1 830 000 рублей предлагают переднеприводную версию с гибридом. Суммарная установка выдает 116 лошадиных сил и состоит из 1,5-литрового бензинового мотора, электродвигателя и трансмиссии e-CVT. В базе – тканевые кресла, однозонный климат, тачскрин мультимедиа, мультируль, цветной бортовой компьютер и электропривод сдвижных боковых дверей.

Альтернатива почти за те же деньги – бензиновая Sienta за 1 840 000 рублей, но уже с более насыщенным оснащением. Под капотом – 1,5-литровая «турботройка» M15A-FKS (120 л. с.) в паре с вариатором Direct Shift-CVT. В списке опций – светодиодная оптика, двухцветные диски, кожаный руль, передовая мультимедиа с навигацией, цифровая приборка, камера заднего вида и система кругового обзора. Кроме того, есть электронный «стояночник» с AutoHold и адаптивный круиз-контроль с удержанием в полосе.

За 1 850 000 рублей во Владивостоке привезут полноприводную гибридную версию. Другие продавцы предлагают переднеприводные бензиновые Sienta за 1 980 000 и 2 750 000 рублей.

Большинство доступных «Сиент» – на классическом 1,5-литровом турбомоторе той же серии M15A-FKS (120 сил) с вариатором. Привод – только передний.

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