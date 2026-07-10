Как перебои с топливом влияют на авторынок

Как рассказал агентству "Автостат" директор по продажам новых автомобилей "Рольф" Николай Иванов, в отдельных регионах перебои с топливом могут влиять на потребительское настроение и становиться стоп-фактором для части покупателей.

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Как отметил эксперт, сложившаяся ситуация краткосрочно усиливает интерес к гибридам и электромобилям, при этом основной потенциал на сегодня -прежде всего, у гибридов, а не у чистых "электричек".

"Перебои с топливом повысили интерес к электромобилям и гибридам, но здесь опять-таки речь о низкой базе. Доля таких машин в продаже у нас невелика, тем более, если брать самый ходовой сегмент до 1,5 млн рублей", - отметил специалист.

Также, по оценке Иванова, более привлекательными стали выглядеть дизельные машины, поскольку с этим видом топлива проблем меньше. Однако дизельных автомобилей в продаже немного, массовые марки в России традиционно делали акцент на бензине, отметил руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Павел Шевченко.

В целом, по мнению эксперта, продажи новых легковых машин будут зависеть от того, как долго сохранятся проблемы с топливом, и на какое число регионов они будут оказывать реальное влияние.

Шевченко добавил, что, по оценке маркетплейса, нет данных о том, что локальные перебои стали бы самостоятельным фактором роста или падения продаж на федеральном уровне.

Тем не менее, покупатели чаще смотрят на расход топлива, запас хода, гибридные технологии, стоимость владения и надежность автомобиля. "Это влияет не столько на сам факт покупки, сколько на критерии выбора конкретной модели", - рассказала заместитель генерального директора АГ "Авилон" Юлия Овчинникова.

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