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Эксперты заявили, что разделение заправок по дням недели спровоцирует транспортный коллапс на юге РФ

runews24.ru

Внедрение графиков на АЗС Краснодара назвали угрозой для логистики мегаполиса.

Разделение заправок по дням недели спровоцирует транспортный коллапс
© runews24.ru

Попытки административного регулирования дефицита горючего в крупных южных городах могут привести к обратному эффекту. Специалисты прогнозируют масштабный заторный паралич дорожной сети в случае запуска ограничений для автомобилистов на заправочных станциях мегаполисов.

Эксперимент по распределению автовладельцев на АЗС по четным и нечетным числам в зависимости от первой цифры госномера уже запустили в Тюмени и Астрахани. Однако эксперты уверены, что схема, работающая в небольших населенных пунктах со 150 тысячами машин, полностью провалится в полуторамиллионном Краснодаре из-за ежедневной маятниковой миграции более 150 тысяч транзитных автомобилей.

Об этом сообщает kubanpress.ru со ссылкой на аналитическое исследование транспортной доступности региона. Известный автомобильный эксперт Юрий Крамаренко подчеркнул, что в летний сезон кубанская столица выступает главными воротами к Черному морю, поэтому введение локальных графиков обслуживания создаст гигантские многокилометровые очереди у заправок и заблокирует ключевые городские магистрали.

Дополнительным дестабилизирующим фактором аналитики называют невозможность классифицировать по датам и местным правилам тяжелую грузовую технику и экскурсионные автобусы. Искусственное дробление клиентского потока приведет к вынужденным остановкам коммерческого транспорта на обочинах федеральных трасс, что спровоцирует резкий рост числа аварийно-опасных ситуаций.

Напомним, право на заправку топливом без ожидания имеют инвалиды первой и второй групп, дети-инвалиды, а также сопровождающие их лица при условии фактического нахождения ребенка в салоне машины.

В то же время по словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, на текущий момент дефицит автомобильного топлива на Кубани полностью отсутствует.