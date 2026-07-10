Разделение заправок по дням недели спровоцирует транспортный коллапс

Внедрение графиков на АЗС Краснодара назвали угрозой для логистики мегаполиса.

© runews24.ru

Попытки административного регулирования дефицита горючего в крупных южных городах могут привести к обратному эффекту. Специалисты прогнозируют масштабный заторный паралич дорожной сети в случае запуска ограничений для автомобилистов на заправочных станциях мегаполисов.

Эксперимент по распределению автовладельцев на АЗС по четным и нечетным числам в зависимости от первой цифры госномера уже запустили в Тюмени и Астрахани. Однако эксперты уверены, что схема, работающая в небольших населенных пунктах со 150 тысячами машин, полностью провалится в полуторамиллионном Краснодаре из-за ежедневной маятниковой миграции более 150 тысяч транзитных автомобилей.

Об этом сообщает kubanpress.ru со ссылкой на аналитическое исследование транспортной доступности региона. Известный автомобильный эксперт Юрий Крамаренко подчеркнул, что в летний сезон кубанская столица выступает главными воротами к Черному морю, поэтому введение локальных графиков обслуживания создаст гигантские многокилометровые очереди у заправок и заблокирует ключевые городские магистрали.

Дополнительным дестабилизирующим фактором аналитики называют невозможность классифицировать по датам и местным правилам тяжелую грузовую технику и экскурсионные автобусы. Искусственное дробление клиентского потока приведет к вынужденным остановкам коммерческого транспорта на обочинах федеральных трасс, что спровоцирует резкий рост числа аварийно-опасных ситуаций.

Напомним, право на заправку топливом без ожидания имеют инвалиды первой и второй групп, дети-инвалиды, а также сопровождающие их лица при условии фактического нахождения ребенка в салоне машины.

В то же время по словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, на текущий момент дефицит автомобильного топлива на Кубани полностью отсутствует.