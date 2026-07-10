Новак объяснил, зачем нужен запрет экспорта бензина и дизеля из России

Полный запрет на экспорт бензина и дизеля из России нужен для стабилизации ситуации с топливом и обеспечения потребностей внутреннего рынка. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

"И сейчас временно запретили экспорт бензина и дизельного топлива, чтобы обеспечить прежде всего внутренний рынок. И это все будем делать для того, чтобы ситуацию стабилизировать", - сказал он.

Полный запрет на экспорт дизельного топлива и бензина (для всех участников рынка, но не затрагивает поставки по межправсоглашениям) действует в РФ до 31 июля. Также с 1 июня до 30 ноября 2026 года действует временный запрет на экспорт авиакеросина из России.