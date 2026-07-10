Легендарный конструктор Эдриан Ньюи впервые сел за руль гиперкара Red Bull RB17

Легендарный конструктор Эдриан Ньюи впервые публично сел за руль гиперкара Red Bull RB17 на Фестивале скорости в Гудвуде.

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Проект RB17 стал последним для Ньюи в рамках сотрудничества с Red Bull. Сейчас британец занимает должность управляющего технического партнёра Aston Martin и сосредоточен на разработке автомобиля по регламенту 2026 года.

«Это очень особенный момент. Я нарисовал первые наброски ещё на рубеже 2020 и 2021 годов. Машина прошла долгий путь, и команда на заводе проделала невероятную работу, чтобы привезти её сюда», — рассказал Ньюи.

Гиперкар оснащён 4,5-литровым атмосферным двигателем Cosworth V10 мощностью более 1200 л.с. Всего будет выпущено 50 экземпляров стоимостью около £5 млн каждый. По словам Ньюи, автомобиль пока далёк от финальной версии: «Активная подвеска пока не работает, вентиляторы сейчас используются только для охлаждения, а не для создания прижимной силы. Некоторые активные системы ещё не откалиброваны. Главная задача сейчас – просто заставить машину работать».

В ходе фестиваля за руль RB17 также сядут Исак Хаджар и Юки Цунода.