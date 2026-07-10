Град в Китае оставил сотни машин для Приморья битыми.

Крупнейший за последние годы град обрушился на китайский город Суйфэньхэ и его автомобильные рынки 24 июня. По данным СМИ, за считанные минуты стихия повредила от 8 до 10 тысяч автомобилей, предназначенных для экспорта, в том числе в Приморский край. Об этом передаёт Prim.News со ссылкой на «Аргументы и Факты».

Размер градин варьировался от грецкого ореха до куриного яйца. Соответственно, автомобили получили повреждения разной степени. Удар стихии был точечным, но масштабы ущерба огромны.

Представители приморских автосалонов подтверждают: пострадавшие машины закупали крупные игроки рынка. Хотя формально такие инциденты трактуются как форс-мажор, подходы к решению проблемы разные.

• Кто-то восстанавливает авто за счет клиента. • Другие берут расходы на себя. • Третьи идут на компромиссы.

Покупателям важно проверять договоры купли-продажи: прописана ли ответственность продавца за повреждение в пути и предусмотрено ли страхование груза.