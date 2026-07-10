Новый рекорд: в России резко выросли продажи Toyota

Продажи Toyota в РФ в России выросли в два раза. В первом полугодии 2026 года в России зарегистрировали 16 648 новых автомобилей Toyota. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (8 187 шт.) составил 103%. Об этом сообщил глава аналитического агентства «Автостат» в своем Telegram-канале.

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«Чуть более трети спроса (34,7%) пришлась на кроссовер RAV4 (5779 шт). Почти такая же доля продаж (32,7%) у кроссовера Highlander (5436 шт). Третья по популярности Toyota среди россиян это бизнес — седан Camry (3099 шт)», — сообщил эксперт.

По его словам, суммарная доля остальных моделей Toyota в структуре продаж не превышает 14%. Кроме того, 89% автомобилей бренда, проданных в России в этом году, произведены в Китае.