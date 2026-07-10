XPeng GX прошел тесты в Китае как роботакси

Китайская компания XPeng, специализирующаяся на выпуске "умных" легковых электромобилей, в том числе беспилотных и летающих, провела первое испытание своей новинки - роботакси на базе флагманского SUV XPeng GX.

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Беспилотный таксомотор, созданный на базе полноразмерного кроссовера, успешно завершил первую комплексную тестовую поездку в беспилотном режиме. Как пишет СhinaEvHome, автономный режим действовал на всем протяжении теста - от бронирования авто клиентом до его высадки в финальной точке маршрута.

Роботакси на базе модели GX поддерживает высший на сегодня уровень автономности L4. Электроника автопилота задействует четыре разработанных компанией чипа Turing AI с вычислительной мощностью 3000 TOPS. Эта начинка используется для прокладывания маршрута, следования по нему и принятия решений на основе ИИ и электронных систем поддержки автономного вождения.

Интересно, что новинка не задействует лидар и высокоточные карты, полагаясь только на камеры и продвинутую систему с элементами искусственного интеллекта, уточнили в компании.

Генеральный директор XPeng Хэ Сяопэн заявил в связи с завершением цикла испытаний на дорогах в Гуанчжоу, что они официально представили свою программу Robotaxi в ноябре прошлого года. XPeng начала регулярные дорожные испытания в январе, а серийное производство роботакси завершила в мае. Автопроизводитель ставит перед собой цель внедрить полностью беспилотные коммерческие операции таких роботакси без водителя в салоне в начале 2027 года.

Носитель беспилотных технологий, кроссовер Xpeng GX, является флагманом марки и конкурентом Li Auto L9, Aito M9 и Voyah Taishan. На китайском рынке модель представлена как электромобили и как подзаряжаемый последовательный гибрид. В чисто электрическом исполнении Xpeng GX оснащается двумя электромоторами с общей отдачей 503 л.с. Запас хода заявлен на отметке 750 км по циклу CLTC.

Гибридная версия также полагается на два электромотора (218 л.с. и 326 л.с.). Совокупная отдача составляет 585 л.с. (695 Нм), тяговая батарея на 63,3 кВт·ч обеспечивает "зеленый" пробег до 430 км по циклу CLTC. С полностью заправленным баком запас хода увеличивается до 1585 км.

Интересно, что внешне беспилотный таксомотор практически не отличается от обычных версий.

Добавим, что уровень автономности L4 еще не разрешен в Китае, но введение обязательных стандартов для систем автономного вождения, в том числе и для максимального уровня для дорог общего пользования запланировано в Поднебесной на 1 июля 2027 года.

По данным TrendForce, прогнозируется, что к 2035 году объем китайского рынка роботакси достигнет 44,5 млрд долларов.