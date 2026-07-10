Кроссовер Porsche Macan снимут с производства до конца июля

Компания Porsche готовится к окончательному прощанию с бензиновым кроссовером Macan. По информации motorillustrated.com, производство этой модели на заводе в Лейпциге будет прекращено до конца июля.

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Несмотря на это, название Macan продолжит жить в линейке компании, но уже в качестве электрического вседорожника. В Цуффенхаузене уже ведется разработка нового кроссовера с ДВС для этого сегмента.

В 2025 году продажи Macan Electric превзошли бензиновый аналог, однако в 2026 году ситуация изменилась. Согласно отчёту компании за первую половину года, к июню было продано 19,7 тысячи бензиновых кроссоверов и 15,6 тысячи электрических. Важно отметить, что в Европе бензиновые версии Macan уже не доступны.

Учитывая высокий спрос на модель, Porsche активно накапливает товарные запасы. По некоторым оценкам, компания планирует собрать достаточно автомобилей, чтобы их хватило до 2027 года. Это позволит сократить период, когда в линейке Porsche не будет бензиновых кроссоверов, поскольку новая модель ожидается не ранее 2028 года.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что Porsche вслед за Volkswagen терпит неудачи на немецком рынке.