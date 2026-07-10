Новые требования ЕС привели к слежке за каждым водителем в машине

С 7 июля 2026 года в Европейском союзе (ЕС) начался заключительный этап обновления Общего регламента безопасности. Главное изменение касается водителя: отныне каждый новый легковой автомобиль и фургон, поступающий в продажу на территории ЕС, обязан иметь систему отслеживания взгляда человека за рулем, пишет Casrcoops.

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Некоторые производители и раньше устанавливали подобные системы для контроля усталости, но теперь опция превратилась в обязательное требование для всех новых легковых машин.

Нововведение получило название «система предупреждения о расширенном отвлечении водителя» (ADDW). Она объединяет встроенные в приборную панель инфракрасные датчики и программное обеспечение, способное точно анализировать движения головы и глаз. Программа строит виртуальную карту салона, уделяя особое внимание нижней части: приборной панели, дисплею мультимедиа, рулю и центральной консоли. Если взгляд задерживается в этой зоне дольше шести секунд при скорости от 20 до 50 километров в час либо дольше 3,5 секунды на более высокой скорости, срабатывают визуальные и звуковые предупреждения. Для исключения ложных реакций заложен допуск в 50 миллисекунд.

Законодатели опираются на оценку Европейской комиссии, согласно которой от 10 до 30 процентов аварий в Европе вызваны отвлечением внимания водителя. Предполагается, что система мониторинга поможет сохранить не менее 25 тысяч жизней к 2038 году. Американская статистика подтверждает расчеты. По данным Национального управления безопасностью дорожного движения (NHTSA), отвлечение внимания связано с 16 процентами летальных аварий, 21 процентом столкновений с пострадавшими и 22 процентами всех автопроисшествий в США.

Реальная работа устройств уже вызывает недовольство. Автомобильные обозреватели жалуются на частые ложные срабатывания: обычное моргание или поворот головы ошибочно принимается за сонливость, после чего система настойчиво предлагает водителю остановиться. Другие видят в новинке еще один обязательный электронный блок, способный увеличить стоимость автомобиля. Но наибольшие опасения вызывает конфиденциальность.

Из регламента следует, что ADDW должна функционировать как замкнутая архитектура. Защитники приватности предупреждают: регулирующие органы не создали независимых механизмов, которые подтвердили бы действительное соблюдение требований производителями. По информации ряда СМИ, компания Volvo открыто признала: ее система обрабатывает данные в реальном времени на защищенных внешних облачных серверах, а это прямо противоречит замкнутому контуру. Признание выглядит тревожно на фоне истории автомобильной индустрии с потребительскими сведениями. Такие гиганты, как General Motors, Hyundai и Kia, уже попадались на отслеживании привычек вождения и продаже этих данных брокерам, которые затем передавали их страховым компаниям для повышения тарифов.

Ранее стало известно, что немецкий концерн Volkswagen был вынужден принять непростое решение. Он готовит масштабное сокращение модельного ряда и объемов выпуска.