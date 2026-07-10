Почему лето становится испытанием для водителей

Летний отпуск для многих начинается не в отеле, а за рулем. Именно дорога все чаще становится самым напряженным этапом поездки. Стремление быстрее добраться до места отдыха заставляет водителей превышать скорость, реже останавливаться и игнорировать усталость. В этом сезоне ситуацию дополнительно осложнили перебои с топливом - очереди на АЗС увеличили время в пути, а вместе с этим - уровень стресса и утомляемость.

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Однако проблема превышения скорости характерна не только для загородных трасс. По итогам 2025 года почти 60% всех ДТП, связанных с нарушением скоростного режима, произошли именно в населенных пунктах. При этом самые высокие показатели аварийности из-за превышения скорости традиционно приходятся на июль и август - период отпусков и максимальной интенсивности движения. Одновременно в 2025 году сразу в 23 регионах России выросли все основные показатели аварийности, связанные с превышением скорости. К примеру, только в Подмосковье по итогам летнего сезона 2025 года водители чаще всего превышали скорость на трассах М-1 "Беларусь", М-5 "Урал", М-7 "Волга", М-10 "Россия" и ЦКАД. Аналогичная картина наблюдается и в 2026 году. Рост нарушений ПДД начинается в апреле, достигает максимума в июле и снижается лишь к концу сезона.

Наиболее распространенное нарушение - превышение скорости на 20-40 км/ч. Только за первые пять месяцев 2026 года в Московской области зафиксировано около 8,8 млн таких нарушений.

"Мы видим, что культура вождения в Подмосковье постепенно меняется. Все больше водителей соблюдают скоростной режим и внимательнее относятся к требованиям дорожной безопасности. Этому способствует комплексный подход: развитие дорожной инфраструктуры и применение современных комплексов фотовидеофиксации. С начала года в регионе установлено более 4,5 тысячи дорожных знаков, ограничивающих скорость до 20, 40, 50 и 70 км/ч, что уже позволило снизить скорости движения на ряде участков. Комплексы фотовидеофиксации остаются одним из ключевых инструментов профилактики нарушений, поскольку обеспечивают неотвратимость контроля и способствуют повышению дисциплины водителей. В этом году сеть комплексов в Московской области будет увеличена еще на 300 единиц. Рассчитываем, что это позволит сократить количество нарушений и повысить уровень безопасности на дорогах региона", - отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Автоматический контроль сегодня - это прежде всего инструмент профилактики. Современные системы, такие как "Азимут", одновременно контролируют несколько полос движения и распознают широкий спектр нарушений, включая социально-значимые нарушения: непристегнутый ремень, использование телефона за рулем или непропуск пешехода.

"Современные комплексы фотовидеофиксации работают с высокой точностью, а допустимая погрешность по ГОСТ Р 57144-2016 составляет в среднем 2-5 км/ч в зависимости от типа оборудования и диапазона измеряемых скоростей. На практике погрешность при фиксации скорости составляет 1 км/ч на всем диапазоне измеряемых скоростей. Такие комплексы дисциплинируют водителей и помогают формировать более безопасное поведение на дороге", - отметил первый заместитель генерального директора оператора фотовидеофиксации Подмосковья "МВС Груп" Александр Домбровский.

Развитие технологий закономерно возвращает к обсуждению нештрафуемого порога в 20 км/ч. Когда автоматические средства контроля только внедрялись, такой "запас" компенсировал возможные погрешности измерений. Сегодня техническая точность комплексов значительно выше, однако существующая норма продолжает формировать у водителей привычку воспринимать превышение в 20 км/ч как норму. При этом во многих случаях скоростные ограничения на дорогах устанавливаются с учётом существующего "запаса", то есть ниже того уровня, который мог бы быть установлен при отсутствии нештрафуемого порога. Так что пересмотр этой нормы выглядит всё более актуальным.

Желание сэкономить несколько минут зачастую приводит к последствиям, цена которых несоизмеримо выше. Поэтому основой безопасной поездки по-прежнему остаются соблюдение скоростного режима, полноценный отдых в дороге и ответственное отношение к управлению автомобилем.