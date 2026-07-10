Mitsubishi зарегистрировала в России права на Lancer впервые с момента ухода

Mitsubishi официально закрепила за собой товарный знак Lancer в РФ до 2035 года.

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Mitsubishi, покинувшая российский рынок в 2022 году, неожиданно вернулась в новостную повестку. Как выяснилось, японский концерн зарегистрировал в Роспатенте права на бренд Lancer.

Регистрация, по словам экспертов, состоялась 8 июля. Действие документа продлится вплоть до апреля 2035-го. Причем охват знака довольно широкий: он защищает не только сами автомобили, но и запчасти к ним. Формально теперь никто другой не сможет выпускать в России машины или детали под этим именем без разрешения японцев.

Напомним, производство и поставки машин Mitsubishi в нашу страну прекратились еще в 2022 году. Сборка велась на калужском заводе «ПСМА Рус». Чтобы разорвать контракт, японской стороне пришлось выплатить около 3 млрд рублей компенсации. Сейчас в РФ у компании остается юридическое лицо «ММС Рус». Любопытная деталь: по итогам 2025 года выручка фирмы составила 799 млн рублей, при этом чистый убыток достиг 339 млн. Такую статистику приводят в Rusprofile.

В целом Mitsubishi Lancer – это целое семейство седанов и хэтчбеков, выпускавшееся с 1973 по 2017 годы. Модель успела стать настоящей легендой и одним из главных символов бренда на протяжении четырех десятилетий. Сейчас сложно сказать, означает ли регистрация знака скорое возвращение машины на конвейер или же это просто защита интеллектуальной собственности на будущее.

Ранее «За рулем» подробно разбирал тему регистрации товарных знаков и их значения для рынка.