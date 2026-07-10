Carscoops назвало модели Volkswagen, Audi, Skoda и Porsche, которые исчезнут

Концерн Volkswagen намерен вдвое урезать свой модельный ряд к 2030 году, следует из просочившихся в СМИ документов о планах по реструктуризации бизнеса мирового автопроизводителя номер 2. Издание Carscoops выяснило, какие модели и названия оказались под угрозой исчезновения.

© Российская Газета

По сообщению американского специализированного портала, немецкий автогигант перестраивает свой бизнес, сокращая устаревшие платформы и нишевые модели, чтобы оставаться конкурентоспособным.

В рамках реструктуризации немецкий концерн намерен перестроить и адаптировать свои производственные мощности к сокращающемуся спросу и жесткой конкуренции. В связи с этим планка годового производства будет понижена до 9 млн автомобилей в год, что соответствует показателям 2024 и 2025 годов.

Как ранее сообщили источники в Volkswagen Group, концерн также рассматривает возможность сокращения до 100 000 рабочих мест и закрытия четырех немецких заводов, что станет крупнейшей реструктуризацией в истории автомобильной промышленности.

Что касается конкретных моделей, как заявили руководители Volkswagen, будущая линейка охватит лишь самые привлекательные сегменты рынка. Соответственно, по мнению экспертов и источников в концерне, одним из первых из гаммы должен выпасть компактный купеобразный кроссовер Volkswagen Taigo, базирующийся на платформе MQB-A0 и известный на ряде рынков как Volkswagen Nivus.

В то же время на конвейере наверняка удержатся модели, которые продаются в больших количествах. Volkswagen Polo, Golf, T-Roc и Tiguan никуда не денутся, отмечает обозреватель. А вот экзотические модификации, такие как кабриолет Volkswagen T-Roc и купеобразный кроссовер Volkswagen ID.5 не вписываются в мейнстрим, не смогут окупить себя и поэтому уйдут.

В линейке Skoda, по информации Carscoops, фактически приговорен пятидверный хэтчбек Scala на платформе MQB A0, который выпускают с 2019 года.

В премиальном сегменте поду ударом находится Audi Q3 Sportback. Audi при этом уже отказалась от субкомпакта A1 и компактного внедорожника Q2, делегировав функции модели начального уровня грядущему электрокару A2 E-Tron. Более того, высока вероятность того, что будет пересмотрена вся концепция купе-кроссоверов Sportback, то есть все модели с таким экзотическим кузовом могут вовсе выпасть из гаммы Audi.

Под очень большим вопросом также появление новых типов кузовов и продолжение выпуска моделей Porsche Taycan Sport Turismo и Porsche Taycan Cross Turismo следующих поколений, заключает Carscoops. Кроме того, эксперты предсказывают прекращение выпуска даже Porsche Panamera c кузовом универсал.

Люксовые бренды концерна также попадут под сокращения. Lamborghini уже отказалась от планов по выпуску своего первого электромобиля, хотя Bentley, как писала "РГ", все же продолжает работу над своим новым электрическим внедорожником. Вместе с тем появились сообщения о возможной продаже Lamborghini и Ducati, а Porsche недавно продала свою долю в Bugatti Rimac.

Раннее "РГ" писала о том, что Porsche вслед за Volkswagen идет ко дну.