В РФ начали продавать японский минивэн дешевле китайских аналогов

Honda Stepwgn предлагают за 1,6 млн рублей, оставляя официальных дилеров с дорогими аналогами не у дел.

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Новый Honda Stepwgn в версиях Air и Spada ввозят в РФ по цене от 1,6 млн рублей.

На российском рынке параллельного импорта набирает обороты предложение, способное встряхнуть сегмент семейных автомобилей.

Речь идет о семиместном минивэне Honda Stepwgn, который неожиданно оказался дешевле большинства прямых конкурентов из Китая. В то время как за официально представленный BAW MPV просят от 2,5 миллиона, а отечественный Sollers SF1 стартует с отметки 2,25 млн рублей, японца можно найти по цене от 1 600 000 рублей.

Автомобиль доступен в двух вариантах: утилитарная версия Air с тканевым салоном и более богатая Spada, которую легко вычислить по массивной решетке радиатора и кожаной отделке.

В базе новинка уже радует цифровой приборкой, мультимедиа с сенсорным экраном и удобными столиками для задних пассажиров. Топ-исполнение добавляет электропривод двери багажника, адаптивный круиз-контроль, систему кругового обзора, трехзонный климат и 12 подушек безопасности.

Все версии оснащены 1,5-литровым турбомотором мощностью 150 л.с. и вариатором. Привод может быть как передним, так и полным – в зависимости от комплектации. Ценовой разброс, впрочем, существенный: если на Дальнем Востоке автомобиль можно найти за указанные 1,6 млн, то в столице за Spada просят уже до 2,5 млн рублей.

За 2 390 000 рублей новую Honda Stepwgn Spada готовы привезти под заказ в Хабаровске, за 2 470 000 рублей – в Омске, за 2 550 000 рублей – в Новосибирске, а за 2 600 000 рублей – в Краснодаре и Барнауле.

В Москве и Подмосковье встречаются экземпляры и за 4,25 млн рублей.