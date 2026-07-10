Нержавеющая Lada Niva Legend с двигателем 1.8 появится в продаже осенью
Новая Lada Niva Legend с двигателем 1.8 и оцинковкой появится у дилеров осенью. Старт производства обновленного внедорожника Lada Niva Legend запланирован на июль 2026 года, а к сентябрю автомобиль появится в свободной продаже у дилеров. Об этом агентству «Автостат» рассказал коммерческий директор сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский.
По словам специалиста, взрывного роста продаж ждать не стоит, но будет небольшой «отложенный спрос» на старте. «Дальше объемы реализации будут показывать положительную динамику на уровне 15−20% по отношению к продажам этого внедорожника годом ранее», — спрогнозировал эксперт. Он также отметил, что новинка простимулирует владельцев старых Niva на замену.
Главное техническое новшество — 1,8-литровый 8-клапанный двигатель, уже знакомый по Niva Travel. Он стал тяговитее (крутящий момент вырос на 24 Нм) и экономичнее — расход топлива снизился на 3−30%.
Кузов впервые получил детали из двусторонней оцинкованной стали — переднюю панель, капот, крышу, заднюю дверь и задний фартук. Теперь Niva Legend не боится коррозии. Также впервые появилась подушка безопасности водителя. Модернизирована передняя подвеска, улучшена эргономика: рычаг КП приближен к водителю, управление раздаточной коробкой стало однорычажным.
Снаружи обновленную модель отличают воздухозаборник на капоте и двухцветные 16-дюймовые диски. Цена будет объявлена позже.