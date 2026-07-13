В России продают "Жигули", собранные для сотрудников ГАИ СССР

Автомобиль 1981 года выпуска имеет пробег 59 тыс. км

© Реальное время

В Димитровграде выставили на продажу ВАЗ-2103, собранный для сотрудников ГИБДД. От обычной "тройки" отечественный автомобиль отличает фирменный окрас, наличие сирен на крыше и проблесковых маячков, а также рации в салоне машины.

Соответствующее объявление опубликовано на одном из сайтов.

Согласно описанию, машина 1981 года выпуска имеет пробег 59 тыс. км. По словам продавца, легковушка собрана по ГОСТу СССР 1975-го. Также в автомобиле сохранилась аптечка и один из номеров газеты "Правда".

Стоимость такого транспорта — 445 тыс. рублей.

Отметим, что под капотом "тройки" для ГАИ" установлен двигатель объемом 1,3 литра и мощностью 69 лошадиных сил. При этом на часть служебных ВАЗ-2103 для сотрудников Госавтоинспекции ставили мотор мощностью 75 "лошадок" и объемом 1,5 литра. Для погонь и преследования нарушителей это было серьезным преимуществом по сравнению с базовым двигателем.

Ранее сообщалось, что продажи новых авто в России выросли на 15%, LADA и Haval — самые популярные.