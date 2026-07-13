В Москве ситуация с бензином улучшается, в регионах — ухудшается

Ситуация на заправках налаживается — бензин есть, очередей все меньше. Но, похоже, так только в Москве — жители других регионов говорят, что перебои с топливом сохраняются, либо становятся еще хуже, либо бензин очень дорогой, как в Крыму.

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Как пишут водители на форумах и в соцсетях, на столичных заправках к пятнице-субботе действительно стало посвободнее — на стелах выставлены ценники на все виды топлива, очереди сократились наполовину либо исчезли совсем. Частные заправки по-прежнему не работают, но ажиотаж как будто сходит на нет, говорит московский таксист Павел:

«Да, действительно, загруженность стала поменьше, уже меньше заправок видно, на которых цена 00,00. Очереди, по моим наблюдениям, сохраняются только на трассах. Вот я ехал даже по платной дороге в Шереметьево, там нет проблем, но все-таки это платные дороги. А вот если одинцовскую взять сеть, то все равно заправка по ночам не работает и иногда нет 100-го и 98-го бензина. 92-й, дизель есть уже на большинстве заправок. Вчера ехали на своем личном автомобиле по делам. Мы решили заехать на заправку, и я обратил внимание, что люди как заправляли понемногу бензина до полного, так и заправляют. Видимо, еще переживают, что в один прекрасный момент не смогут заправиться, и из-за этого образуются очереди. Цены изменились где-то на 5%. Если раньше 92-й стоил 60-62 рубля, то сейчас он стоит 65-66 рублей за литр».

За пределами столицы с топливом сильно хуже. Самая напряженная ситуация в Крыму. Были сообщения, что литр топлива на АЗС в Ялте стоит уже 350 рублей. Бензин в Крым поступает волнами, разом открываются около сотни заправок, о чем каждый раз сообщает министерство топлива и энергетики, затем АЗС быстро закрываются, говорит житель Ялты Дмитрий:

«Я машину на паузу поставил. Знаю, что ряд знакомых так же поступили. Бензин случается волнообразно. Бывают какие-то дни, когда, раз, — и на ряде заправок он появился, видны очереди, когда едешь мимо заправок некоторых. Диапазон цен — от 235, это очень удачный случай, до 300. У перекупщиков это может быть и 350, и 400, и 500 рублей за литр. В Севастополе, я знаю, QR-коды есть. А в Симферополе и остальной части Крыма такого не слышал я. Часто достаточно стихийно это происходит, то есть где-то он появляется по какой-то непредсказуемой цене и так же быстро пропадает. Кто-то ездит, кто может отказаться — отказался, кто-то там на электроскутере ездит. То есть каждый как-то по-своему решает. Кто-то ездит, я знаю, группами объединяются и через мост заправляться едут туда, на материковую часть».

Несколько российских регионов переняли практику друг у друга и ввели систему «чет-нечет» на заправках — это когда заправиться в конкретный день недели может обладатель четного или нечетного номера. Систему вслед за Орлом ввели Мордовия, Нижегородская, Астраханская, Липецкая и Псковская области. Рассказывает жительница Нижнего Новгорода Елизавета:

«Очереди есть в любое время — и ночью, и днем. Я заметила, что даже на пустых заправках тоже собираются очереди. То есть люди от безысходности просто стоят и ждут бензовоз. А когда бензовоз приедет, естественно, никому из водителей не известно. Трафика на дорогах стало меньше. От знакомых я часто слышу, что они временно пересели на общественный транспорт. Что касается цен — на сетевых заправках я сильных изменений не заметила. На частных заправках, конечно, да, цены взлетели в два раза, 95-й бензин стоит по 150-170 рублей за литр. Несколько дней назад в Нижнем Новгороде ввели систему заправки по четным-нечетным дням. Я ежедневно проезжаю мимо различных заправок у нас в городе и замечаю, что в целом большинство соблюдают установленные правила. На некоторых заправках работают волонтеры, Росгвардия, которые отсеивают машины на въезде и в целом координируют движение на заправках. Нагрузка как была большая, так и осталась».

Очереди сохраняются, и серьезные. Особенно удивляет контингент водителей в некоторых таких собраниях, говорит житель Саранска Михаил:

«Цены без изменений плюс-минус, как и были последнее время, но очереди стали намного длиннее, раза в два, по ощущениям. Может быть, опять же, я не прав, но удивительно совпадает со статистикой маркетплейсов. Запросов «насос для перекачки топлива» — на 10,8 млн в неделю. Люди приезжают, стоят в очереди с кальяном, компанией, едой. Вот я в жизни не поверю, что нормальный работающий человек готов три часа там стоять в рабочее время. Где были сетевые — «Лукойл», «Татнефть», «Башнефть», — вот они все такие же и остались. Так же к ним привозят как минимум два раза в день. Но очереди огромные. Мне уже иногда кажется, что проще до трассы доехать, М-5 или что-то в этом роде, — выйдет то на то, но хотя бы не скучаешь на жаре в очереди. Я, например, стал ездить на одной машине, а машина жены стоит, скучает дома».

Режим «чет-нечет» соблюдается, но пока особого эффекта от него нет, говорит житель Астрахани Иван:

— По наблюдениям, очередь вообще не поменялась. «Чет-нечет» соблюдается. Во всяком случае, видно, что в очереди стоят все по правилам. — И цены такие же остались, на том же уровне? — Цены такие же, да, во всяком случае, по табло я не замечал какого-то резкого изменения. Все то же самое. — Вы когда последний раз сами заправлялись? — Я? Наверное, недели три назад, полный бак. Тогда еще ничего не было. Когда увидел очереди, я просто пересел на велосипед.

Пока не решен вопрос с транзитными номерами. Одна слушательница рассказывала нам, что доходит до курьезов: при поездке из Петербурга в Белоруссию им отказались заправлять машину на АЗС в Псковской области — номер был не тот. А еще на заправке не могли определиться: ноль — это четное или все же нечетное число.