В Дагестане сильно повреждены дороги и мосты

В Дагестане после ливней повреждены 34 участка автодорог и мостовых сооружений.

© Московский Комсомолец

В Минтрансе Дагестана рассказали о восстановлении движения на 10 поврежденных участках дорог после ливней.

В сообщении уточняется, что аварийно-восстановительные работы на дорогах, которые пострадали из-за ливней с 6 по 8 июля, продолжаются в республике, дорожные рабочие устраняют последствия стихии в круглосуточном режиме.

34 участка автодорог и мостовых сооружений были повреждены в результате непогоды, и к 13 часам субботы движение было восстановлено на 10 поврежденных участках автодорог, после чего транспортное сообщение возобновилось с 46 населенными пунктами.

Ограничения, уточняется в сообщении, сохраняются в отношении 53 населенных пунктов в семи муниципальных образованиях республики, и в ликвидации последствий стихии задействованы 76 рабочих и 28 единиц спецтехники.