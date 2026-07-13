В Дубае полиция променяла итальянские суперкары на китайский внедорожник

Полиция Дубая пересела с Ferrari на китайский внедорожник Denza B8 из-за экономии. Дубайская полиция, чей автопарк традиционно состоял из суперкаров Lamborghini, Ferrari и Rolls-Royce, неожиданно пополнила гараж китайским гибридным внедорожником Denza B8. Модель мощностью 738 л.с. стала вторым поколением патрульных машин Ghiath.

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Как сообщает Carscoops, новинка оснащена гибридной установкой DMO Super Hybrid от BYD — 2,0-литровый турбомотор и два электродвигателя выдают 738 л.с. и 760 Нм крутящего момента. Разгон до 100 км/ч занимает 4,8 секунды. Внешне автомобиль выполнен в бело-зеленой ливрее дубайской полиции с множеством светодиодных маячков.

Полиция Дубая подписала меморандум с дистрибьютором BYD в ОАЭ — компанией Al-Futtaim, что позволяет расширять парк таких машин. По словам генерал-лейтенанта Абдуллы Халифы Аль Марри, сотрудничество направлено на создание более устойчивой и технологичной системы безопасности.

В отличие от итальянских суперкаров, Denza B8 сделан на рамной платформе и ориентирован на эффективность патрулирования, а не на эффектность. Кроме того, такие автомобили дешевле в обслуживании.