«Атом» успешно выдержал экстремальные температурные тесты

Новейший отечественный электромобиль «Атом» успешно преодолел финальную тестовую дистанцию протяженностью более 1 тысячи километров по территории Астраханской области.

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Испытания проходили при экстремальной температуре окружающего воздуха, достигавшей отметки плюс 42 градуса Цельсия. В ходе заездов инженеры провели всестороннюю диагностику высоковольтных контуров, эффективности охлаждения литий-ионного аккумулятора емкостью 77 киловатт-часов, а также проверили стабильность работы функции быстрой восполняемости энергии. По итогам тестов кондиционер продемонстрировал оперативное охлаждение внутреннего пространства, что позволило официально подтвердить гарантированную работоспособность ситикара в широком климатическом диапазоне от минус 42 до плюс 42 градусов Цельсия.

За прошедшие 12 месяцев команда технических специалистов провела глубокую модернизацию и калибровку всех аппаратных узлов и программного обеспечения машины. Ранее этот же ходовой прототип проверяли в условиях суровых зимних заморозков в Сургуте при сорокаградусном морозе. Будущий серийный автомобиль получит один производительный электрический двигатель мощностью 204 лошадиные силы, а расчетная максимальная дальность поездки на одном полном заряде составит около 500 километров.

Представители бренда подчеркнули, что успешное прохождение южных тестов подтверждает полную адаптацию конструкции к любым климатическим особенностям российских регионов.