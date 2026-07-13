Новый внедорожник Bentley Torcal разделит премиальную платформу с Porsche

Bentley частично рассекретила параметры своего первого серийного электрокроссовера.

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Автопроизводитель из Крю готовится к масштабному переходу на экологически чистые источники энергии и готовит к дебюту свою пилотную батарейную модель. Британские инженеры задействовали передовую немецкую колесную базу, интегрировав в конструкцию роскошного городского автомобиля высокопроизводительные агрегаты и интеллектуальные системы комфорта.

Новейший премиальный кроссовер Bentley Torcal получит мощную двухмоторную электрическую установку с системой полного привода и суммарной отдачей около 1000 лошадиных сил. Электрокар спроектирован на прогрессивной 800-вольтовой технологической архитектуре PPE, которая позволит владельцам восполнять запас хода на 160 километров всего за 7 минут быстрой зарядки. Автомобиль оснастят емкой тяговой батареей на 112 киловатт-часов, однако из-за солидных габаритов и внушительного веса кузова общая дальность поездки на одном заряде окажется чуть скромнее, чем у родственного Porsche Cayenne. Для компенсации высокой массы и плавности хода конструкторы позаимствуют у немецких коллег адаптивную пневматическую подвеску, дополненную двухклапанными амортизаторами.

Внутреннее убранство пятиметрового британского внедорожника порадует водителя цифровым интерьером с огромным изогнутым дисплеем мультимедийного комплекса. При этом разработчики сохранят фирменную идентичность бренда: машина получит полностью уникальное программное обеспечение, оригинальные калибровки управляющей электроники и эксклюзивные материалы отделки салона. Придворное тюнинг-ателье Mulliner уже разрабатывает расширенную программу индивидуализации, которая предложит покупателям безграничные варианты персонализации экстерьера и интерьера. Дизайн кузова пока скрывается под плотными маскировочными чехлами, но на официальных тизерах уже можно разглядеть зауженную горизонтальную оптику и спортивный обтекаемый силуэт.

Издание Auto Express напомнило, что мировая премьера Bentley Torcal намечена на 23 сентября текущего года, после чего бренд раскроет точные динамические параметры своего инновационного продукта.