Легендарную Audi Quattro возродят в виде мощного спорткара

HSR Type 859: рестомод на базе Audi Coupe B2 с 600-сильным турбомотором от RS3.

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Мастера из ателье HSR решили не просто отреставрировать старую модель, а создали практически новый суперкар. За основу взяли шасси классического Audi Coupe B2, однако его переработали до неузнаваемости. Кузов укоротили, оси сместили ради лучшей устойчивости на больших скоростях – конструкторы явно готовили машину к серьезным динамическим показателям.

Полностью углепластиковый кузов, интегрированный каркас безопасности и активные аэродинамические элементы – инженеры не поскупились на технологии. Благодаря обилию карбона снаряженная масса не дотягивает и до 1,2 тонны. Это серьезная заявка.

Под капотом – хорошо знакомый поклонникам марки 2,5-литровый пятицилиндровый турбомотор от предыдущего поколения Audi RS3. Правда, стандартным его уже не назовешь. Двигатель получил кованые внутренние компоненты и систему смазки с сухим картером, которая обычно применяется в автоспорте. В результате отдача варьируется от 500 до 600 лошадиных сил.

Агрегат работает в паре с усиленной шестиступенчатой механикой Audi OB4 и постоянным полным приводом с легендарным дифференциалом Torsen. Крутящий момент распределяется в пропорции 40:60 в пользу задней оси, что намекает на динамичный характер новинки.

Тираж новинки, получившей имя Type 859, символичен – всего 84 экземпляра. Число отсылает к 1984 году, когда Audi Sport Quattro завоевал чемпионский титул. Цена вопроса стартует с отметки в полмиллиона евро.

Пока компания продемонстрировала только компьютерные рендеры, но спрос уже колоссальный. В HSR отчитались о получении официальных писем о намерениях и множестве запросов от коллекционеров со всего мира. Очевидно, что легендарные «восьмидесятые» снова в моде.

О том, насколько непредсказуемым может быть скрытое старение кузова, «За рулем» недавно показывал.