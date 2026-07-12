В МВД раскрыли механизм расстановки нарядов ДПС на дорогах

Расстановка нарядов ДПС в России осуществляется на основе результатов анализа аварийности, а также в местах, где складывается сложная дорожно-транспортная обстановка. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ в ответ на соответствующий запрос агентства.

"Расстановка сил и средств дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции осуществляется с учетом результатов анализа аварийности на основе принципа концентрации нарядов ДПС на аварийно-опасных участках дорог, а также в местах, характеризующихся наиболее сложной дорожно-транспортной обстановкой", - сказали в пресс-центре.

В МВД добавили, что при этом для реализации поставленной президентом РФ задачи по обеспечению снижения смертности в результате ДТП в 1,5 раза в условиях оптимизации штатной численности Госавтоинспекции приоритетным направлением работы нарядов ДПС является предупреждение и пресечение правонарушений, непосредственно способствующих совершению ДТП.