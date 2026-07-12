В России резко выросли продажи Mazda

Автостат: продажи Mazda в РФ выросли на 760% и почти сравнялись с уровнем до СВО. В первой половине 2026 года в России было зарегистрировано более 11,7 тысячи новых автомобилей Mazda — в 8,6 раза больше, чем за аналогичный период 2025 года, когда их число составило 1362 единицы. Об этом сообщает глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

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«Результат первого полугодия сопоставим с уровнем продаж Mazda до СВО, когда поставками занимался официальный дистрибьютор и была налажена сборка модели CX-5 на Дальнем Востоке», — отметил эксперт.

По его словам, успех марки во многом обеспечивает модель Mazda CX‑5 с 2,0‑литровым атмосферным двигателем Skyactiv‑G. Этот надёжный и экономичный мотор развивает 150 л.с. и около 208 Н·м крутящего момента. В паре с 6‑ступенчатой автоматической коробкой передач и при своевременном обслуживании он способен без серьёзных поломок прослужить до 250−300 тысяч километров.

На фоне ограничений на льготный утильсбор для двигателей мощнее 160 л.с., а также ухудшения качества топлива, эта модель может надолго сохранить лидерство в альтернативном импорте. Более того, она способна серьёзно потеснить многих китайских конкурентов, предлагающих высокофорсированные турбомоторы.