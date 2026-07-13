Российские водители вынуждены «плыть», чтобы добраться до областного города

В Свердловской области затопило Серовский тракт

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Сильные дожди, прошедшие на Урале за последние дни, привели к подтоплению участка трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. Как сообщает Telegram-канал Ural Mash, перед водителями образовалась огромная лужа, которую приходится преодолевать вброд.

Преодолеть водную преграду удается далеко не всем автомобилям. Из-за попадания воды во впускной коллектор часть машин получает гидроудар двигателя. Это оборачивается для владельцев дорогостоящим ремонтом мотора.

Стоит отметить, что свердловская Госавтоинспекция ввела временные ограничения движения из-за непогоды.

На некоторых участках организовано реверсивное движение по встречной полосе с установкой соответствующих знаков, а водителей, следующих в сторону Невьянска, перенаправляют в объезд через поселок Балтым и трассу «Верхняя Пышма — Невьянск». Пострадали от стихии также Талицкий и Пышминский районы Свердловской области.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области в пригороде Ирбита продолжается эвакуация жителей подтопленных домов. Из-за резкого подъема воды пострадали более двухсот приусадебных участков.