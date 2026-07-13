Ливень оставил автомобилистов без номеров

Вчера в районе улицы Демонстрации, 1, из‑за сильного ливня и образовавшихся луж несколько автомобилистов лишились государственных регистрационных знаков. Вода и потоки на проезжей части буквально срывали номера с креплений.

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Неравнодушные жители собрали номера из луж с дороги и выставили их около этого места, чтобы автомобилисты могли забрать свой номер. Кадрами поделились очевидцы в социальных сетях.

Напомним, вчера мы делились кадрами затоплений сразу нескольких улиц из-за сильного дождя.

Новость дополнена: на перекрестке улицы Сойфера и Фрунзе также обнаружено множество номеров, которые можно забрать.